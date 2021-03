Gravina: "Il rinnovo di Mancini arriverà presto, troveremo un accordo a breve"

Intervenuto nella trasmissione 'Campioni del Mondo' su Rai Radio 2, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato anche della situazione contrattuale del ct azzurro Roberto Mancini: "Il suo rinnovo sarà abbastanza presto. Siamo sereni, troveremo un accordo nel più breve tempo possibile. L'Europeo? Le indicazioni della Uefa, col campionato confermato come è stato ideato e progettato, noi stiamo andando avanti con i nostri lavori. Il 5 aprile avremo un incontro con tutte le federazioni e quella sarà la data decisiva. Non dipende da noi, ma dobbiamo lavorare con ottimismo. Dobbiamo prepararci almeno per l'Europeo ad avere un po' di spettatori, che al momento non possono entrare negli stadi e ci mancano molto", ha concluso.