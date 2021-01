Guardiola: "Superlega? Meglio migliorare i campionati nazionali riducendo le squadre"

Pep Guardiola, in conferenza stampa, risponde in merito all'ipotetica Superlega europea: "Cosa dovremmo fare, dal mio punto di vista, è rendere i singoli campionati europei migliori di quelli che attualmente sono. Questo significa meno squadre partecipanti per favorire la qualità sulla quantità. Mi chiedete della Super League io rispondo meglio rendere super la Premier League. Non possiamo uccidere i campionati nazionali e le categorie inferiori. Non è una questione di benefit ma di quanto a livello sentimentale ogni campionato è importante nei singoli paesi".