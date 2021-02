Hauge e il primo gol con il Milan a Napoli: "Serata fantastica anche per la vittoria del campionato del Bodo/Glimt"

Ai microfoni di The Athletic, Jens Petter Hauge ha parlato così del primo gol con la maglia del Milan al Napoli nella stessa serata in cui il Bodo/Glimt, il suo ex club, ha vinto il campionato: "È stata una serata fantastica. Ricordo di aver visto che le cose andavano bene per il Bodo prima della nostra partita, quindi ero abbastanza sicuro che avrebbero vinto il campionato. Concludere con un gol e ottenere i tre punti in uno stadio davvero difficile è stata una bella sensazione".