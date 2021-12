Ibra: "Così ho imparato a trasformare l'odio in un arma"

"Così ho imparato a trasformare l'odio in un arma". Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic al Corriere della Sera che il quotidiano riporta nella parte centrale della prima pagina stamane. Lo svedese si confessa: "A scuola ero diverso: io scuro e gli altri biondi. Quando è morto mio fratello Sapko, di leucemia, io c'ero. Ha smesso di respirare davanti a me. Papà al cimitero pianse un giorno intero. Da solo". Tanti i temi toccati, tra cui anche aspetti di campo che riguardano il futuro ed il presente: "Non so se farò l'allenatore, ma finche reggo faccio il centravanti. Voglio giocarmi lo scudetto fino all'ultima giornata e andare al Mondiale in Qatar". Poi torna su aspetti personali relativi anche al Festival: "Non credo in Dio, solo in me stesso. A Sanremo con Amadeus un trionfo, con Fiorello invece c'è stata meno chimica. E poi parla troppo veloce". Infine torna sull'episodio dello scorso anno: "Dopo la lite con Lukaku ho perso il derby, sono stato espulso, poi mi sono infortunato. Ho pensato: 'Vuoi vedere che il rito me l'ha fatto davvero?'". E torna sui tempi di Berlusconi al Milan: "Una domenica a San Siro mi fa sedere accanto a lui. Poi mi fa: 'Ti spiace scalare di un posto? E allora arriva una donna bellissima'".