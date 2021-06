Ibra: "Ho saltato tante partite, avrei voluto aiutare di più il Milan. Forse dovrei chiedere meno al mio corpo, ma non ci riesco"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così dell'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare le ultime partite del Milan e che non gli permetterà di partecipare all'Europeo con la sua Svezia: "Se sono deluso per l’infortunio che mi ha privato dell’Europeo? Più deluso per il Milan, perché ho saltato tante partite. Avrei voluto aiutare di più, sono uno che normalmente gioca 50 partite l’anno. Forse dovrei essere più realista, chiedere meno al mio corpo, ma non ce la faccio. Poi, certo, sono deluso anche per l’Europeo, ma rientrare in una competizione quando non sono al cento per cento non sarebbe da me. Preferisco restare fuori e fare il tifo per la Svezia".