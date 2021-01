Ibra: "Roback? Credo che entrerà stabilmente in prima squadra"

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche della sua decisione di entrare nell’Hammarby, squadra svedese della massima serie: "Devo capire se è possibile costruire un altro tipo di calciatore. In Svezia non ci sono Ibrahimovic. E vorrei ce ne fossero. Beh, uno che non sembra svedese esiste: Emil Roback. Fisico, velocità, tecnica, movimenti. Infatti il Milan lo ha preso. Credo che entrerà stabilmente in prima squadra".