Ibra su Berlusconi: "Secondo me mi dava l'ok per venire a Sanremo. Gli voglio bene anche se mi ha mandato a Parigi senza il mio permesso"

In conferenza stampa a poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic ha commentato così le parole di Silvio Berlusconi, ex presidente rossonero: "Secondo me mi dava l'ok per venire a Sanremo, sono sicuro. Ho un bel rapporto con lui, gli voglio bene, anche se mi ha mandato a Parigi senza il mio permesso".