Ielpo a MN: "Milan, Champions difficile ma è fondamentale crederci"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it delle ambizioni dei rossoneri di centrare il quarto posto: "Ci sono quattro squadre nettamente più forti del Milan: Juventus, Inter, Napoli e Atalanta. Poi ci sono Roma e Lazio, e forse anche il Torino, che sono a livello dei rossoneri. Mi sembra difficile che il Milan possa farcela ad arrivare quarto. Come l'anno scorso, però, anche perchè il calcio è imprevedibile, è importante che il Milan creda alla Champions e riesca a rimanere agganciato alla lotta per questo obiettivo fino alla fine, perchè altrimenti diventa semplicemente un campionato per crescere in vista dell'anno prossimo".