Ielpo su Milan-Frosinone: "La Lega avrebbe dovuto pensare a una contemporaneità più estesa nelle ultime giornate"

L’orario di Milan-Frosinone è oggetto di discussione negli ultimi giorni, in virtù del cambiamento di orario della sfida tra Juventus e Atalanta. Mario Ielpo, a Milan Tv, ha parlato così della questione: “È un argomento difficile. Per fortuna c’è qualcosa da giocarsi all’ultima di campionato, ma queste cose non potevano essere immaginate. Lo scandalo è che non abbiano pensato di fare una contemporaneità più estesa nelle ultime giornate e non solo all’ultima”.