Il figlio di Nereo Rocco su Maldini: "sapevo che poteva diventare un grande dirigente. Forse doveva arrivare prima al Milan"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport Tito Rocco, figlio del Paròn storico allenatore milanista, ha parlato di Maldini. Questi alcuni passaggi dell'intervista: "Conosco Paolo fin da bambino quando veniva agli allenamenti di suo padre. Poi l'ho rivisto quel triste giorno del funerale di Cesare. Spero di poterlo incontrare e abbracciare nuovamente. Dubbi sul lavoro di Paolo? Assolutamente no. Mi piace il mix di giocatori creato tra giovani e meno giovani e se arrivasse Florenzi sarebbe un bel colpo. E poi come avere dubbi? Conoscendo Cesare, avendo visto crescere Paolo come giocatore non ho mai avuto dubbi. E' una persona di grande esperienza e personalità. Sarebbe diventato per forza un grande dirigente. Forse doveva arrivare prima al Milan, forse avremmo già vinto qualcosa"