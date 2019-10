Il mea culpa di Maldini: "Non siamo stati bravi nel parlare di obiettivi"

Nel corso dell’intervista a Sky Sport, Paolo Maldini, analizzando la situazione del Milan, ha evidenziato un errore commesso dalla dirigenza e dalla proprietà: "Il momento è delicato ma fa parte della fase di crescita. C’erano tante aspettative, è normale, ma su una cosa non siamo stati bravi noi e non è stata brava la proprietà: nel parlare di obiettivi. Abbiamo ereditato un passivo di 126 milioni, abbiamo fatto un mercato a zero, siamo stati banditi per l’Europa anche per le gestioni precedenti. Se lo si dice chiaramente, la gente ha un’idea più completa".