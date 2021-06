Inghilterra, Segretario Cultura: "Euro 2020 sarà un momento indimenticabile della nostra ripresa"

Oltre 60mila spettatori saranno ammessi a Wembley per le semifinali e la finale di Euro2020, in programma il 6-7 e l'11 luglio. Le cosiddette Final Four di Euro2020 vedranno quindi la più grande folla riunita in un evento sportivo nel Regno Unito negli ultimi 15 mesi. Queste le prime parole del Segretario alla Cultura, Oliver Dowden: "Siamo entusiasti dell'accordo sul pubblico per semifinali e la finale di Euro 2020. Abbiamo lavorato in stretto contatto con UEFA e FA per garantire l'adozione di misure sanitarie anti Covid rigorose e rigide, consentendo allo stesso tempo a un maggior numero di tifosi di tornare a seguire le partite dal vivo. Sarà un momento indimenticabile nella ripresa dell'intero Paese".