Inter, Ausilio: "Werner non verrà da noi. Su Tonali..."

"Tonali all'Inter? Siamo attenti all'anima italiana, questo sì. E' una cosa che può aiutare nella costruzione della squadra, abbiamo investito si Sensi, Barella e Bastoni e vogliamo continuare a farlo. Tonali ha qualità per giocare nell'Inter, ma non so se economicamente sia una operazione fattibile. Ma come tecnica e personalità, credo abbia tutte le qualità per giocare con noi". Parole e pensieri di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky'. "Werner? A noi è sempre piaciuto, lo seguiamo da anni. Ma è un giocatore che non arriverà all'Inter, conosco i motivi, sono vari, non abbiamo già iniziato una trattativa: ha una clausola, ma il prossimo anno non sarà sicuramente da noi".