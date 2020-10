Inter, de Vrij a Sky: "Sarò concentrato come sempre. La sfida con Ibra? Giocheremo contro il Milan"

Stefan de Vrij è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Inter-Milan: "Cerco sempre di fare bene ogni partita, sono sempre concentrato, stasera non sarà diverso. La sfida per Ibrahimovic? Per me è Inter contro Milan, squadra contro squadra, cerchiamo di fare una grande partita e cerchiamo di vincere. Le positività? Sono stato in Nazionale, ho sentito le notizie, ci dispiace ma giochiamo comunque, per noi non cambia niente".