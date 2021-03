Inzaghi ricorda Atene 2007: "La doppietta al Liverpool è nel mio cuore"

In occasione della sfida europea tra Manchester e Milan, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Pippo Inzaghi, il quale ha parlato della famosa “partita perfetta” del 2007, ovvero la semifinale di ritorno di Champions giocata a San Siro: "Mi vengono in mente subito tre cose. Gli sguardi sul pullman: eravamo tutti concentratissimi. La pioggia: durante il primo tempo venne giù un temporale incredibile. La gente: San Siro è sempre speciale, ma quella sera lo fu ancora di più. A Old Trafford avevamo dimostrato di non essere inferiori e volevamo confermarlo a San Siro giocando una partita eccezionale. Cosa che per fortuna ci riuscì".

La notizia dell’approdo in finale del Liverpool diede ulteriori motivazioni ai rossoneri di Ancelotti: "Aspettavamo quella rivincita - ha affermato Inzaghi - la volevamo fortemente. E il Manchester United pagò anche il nostro desiderio di rivalsa sui Reds". Quella di Atena fu la serata di Super Pippo: "Contava solo vincere e non è un modo di dire. Però è chiaro che la doppietta al Liverpool resta nel mio cuore per tanti motivi. Ricordo bene che, appena dopo la vittoria con il Manchester, Berlusconi e Galliani mi dissero di cominciare a pensare solo alla finale di Atene perché avrei dovuto fare la differenza. Aver reso felici loro e i tifosi del Milan mi riempie di orgoglio ancora adesso".