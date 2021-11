Italia Femminile, Bertolini: "Abbiamo avuto un approccio sbagliato. Romania? Non sottovalutiamola"

Milena Bertolini, ct dell'Italia Femminile, si è così espressa alla Rai dipo la sconfitta contro la Svizzera: "Abbiamo avuto un approccio sbagliato, titubante. Abbiamo subito questi due gol proprio perché non siam ostate determinate e siamo entrate un po' impaurite in campo. Poi invece abbiamo iniziato a giocare, abbiamo soprattutto tenuto nel momento di difficoltà e nel secondo tempo credo che le ragazze abbiano fatto tutto il possibile per cercare di recuperarla. Peccato per il risultato finale perché credo che per come è andata la ripresa meritavamo almeno il pareggio. - continua Bertolini – Romania? Non è una gara da sottovalutare, siamo in tre a giocarci i primi due posti e quando abbiamo giocato contro di loro abbiamo faticato tanto. Andremo là per fare bene e portare a casa i punti”.