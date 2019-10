Italia Femminile, Giacinti: "Siamo contente di essere entrate nel cuore degli italiani"

Nella giornata di ieri, dal ritiro delle azzurre, Valentina Giacinti, attaccante classe ‘94 del Milan femminile, ha parla in vista del doppio impegno contro Malta, in trasferta, e Bosnia, in casa: "Contro Israele e Georgia ci è andata bene, ma quando non diamo il 100% rischiamo di buttare punti importanti. Quelle due partite ci hanno insegnato che non dobbiamo abbassare i ritmi e non dobbiamo perdere la compattezza, una caratteristica che ha fatto la differenza al Mondiale. - spiega Giacinti ai microfoni della Figc - Come vivo la notorietà? Dopo il Mondiale mi fermano per strada, anche quando vado a fare la spesa. Prima ci andavo in ciabatte, ora cerco di essere più presentabile. Siamo contente di essere entrate nel cuore degli italiani, non è facile affrontare questa nuova situazione, ma l’importante è restare noi stesse e continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto”.