Italia, Mancini su Cutrone: "E' sotto osservazione, avrà un futuro in Nazionale"

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha preso la parola oggi a Coverciano per parlare dello stage che inizia oggi e andrà avanti fin o a domani. Ecco le sue parole su Patrick Cutrone: "Avrà un futuro in Nazionale ed è sotto la nostra osservazione. Ci sarà nel prossimo stage. La speranza è chi ora non fa tanti gol possa riprendere a segnare" riporta tuttomercatoweb.com.