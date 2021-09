Jacobelli: "Giusto risparmiare Ibra. Il ritorno del Milan in Champions? Sono fiducioso"

Xavier Jacobelli, intervenuto a SkySport24, ha commentato così l'assenza di Ibrahimovic contro il Liverpool: "Sono fiducioso sul ritorno del Milan in Champions League, soprattutto dopo averlo visto contro la Lazio. La scelta del Milan di non correre rischi e di risparmiare Ibrahimovic è giusta, anche in vista del prossimo match di campionato contro la Juventus. Voglio fare anche i complimenti al Milan per come si è comportanto in merito alla questione dei biglietti per la Champions. Nell'ambiente rossonero c'è una grande unità".