Jorge Jesus non ha dubbi su Leao: "Diventerà un grande calciatore"

Jorge Jesus, attuale tecnico del Flamengo ed ex allenatore di Rafael Leao allo Sporting Lisbona, ha parlato così a Tuttosport del giovane attaccante portoghese che il Milan prenderà dal Lille: "Sarà un grande calciatore. Prima di una gara gli dissi: 'Guarda Rafael, qui ci saranno 50.000 persone, non 2.000 come sei abituato te'; ma lui non fece una piega. Questo ragazzo sa solo cosa sia il pallone e questo è positivo, perché riesce ad astrarsi da tutto il resto. Gli piace partire da sinistra per finalizzare con il piede destro che è il suo piede".