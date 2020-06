Juric: "Cinque cambi? Non mi entusiasmano e non credo possano essere un aiuto"

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro il Napoli, l'allenatore del Verona Juric ha parlato dei cinque cambi. Queste le sue parole: "Con il Cagliari ne ho utilizzati solo tre su cinque. A me non piacciono, non mi entusiasmano e non credo possa essere un aiuto. Si cambia mezza squadra, poi se hai una rosa fantastica il discorso cambia. Ci sono ruoli che se mi convincono, preferisco non metterci la mano"