Juve, Cuadrado a Rai Sport: "Per noi è una partita importantissima"

Prima del fischio d’inizio del match, Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Per noi è una partita importantissima, dobbiamo fare un buon risultato per poi passare il turno in casa. Dobbiamo migliorare e andare avanti. Siamo consapevoli di essere una grande squadra, nel calcio non sempre si vince. Critiche eccessive? Secondo me sì. Siamo sempre lì, come ha detto il mister. Sta a noi trovare la forza a fare una striscia positiva".