Kakà: "Derby partita molto speciale, sono stato fortunato a segnare la mia prima rete in rossonero contro l'Inter"

Ricardo Kakà, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così del derby: "Il derby è una partita molto speciale e l'atmosfera che c'è durante la partita è unica. Sono stato molto fortunato, perchè il mio primo gol con la maglia del Milan proprio contro l'Inter, di testa, che non era la mia qualità migliore. Poi ci son stati tanti altri derby, anche di Champions. E' una partita che significa tanto. Il derby ti dà molto. L'allenatore non deve far tanto per motivare una squadra, c'è in ballo la supremazia cittadina ed è di per sè già una grande motivazione."