Kakà su Paquetà: "Deve ritrovare fiducia e adattarsi al calcio italiano"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ricardo Kakà ha parlato anche del connazionale Lucas Paquetà: "Deve trovare fiducia in se stesso. L’anno scorso è andato bene, ma il secondo anno si fa fatica, lo so per esperienza. Gli altri cominciano a capirti, è più difficile. Deve considerare le sue qualità, in una squadra forte può essere un giocatore importante. Paquetà si deve adattare un po’ al calcio italiano, ma non deve perdere la sua identità calcistica. Deve restare creativo, perché questi siamo noi, ma deve anche essere pratico: se fa un doppio passo, deve farlo verso la porta. Se tenta il dribbling, deve avere una qualche utilità. La posizione in campo è importante, ma la cosa che conta di più è tirare fuori la volontà. Io credo che lui possa essere una buona mezzala, in Brasile gioca a destra. Credo che Paquetà debba provare a mischiare le sue qualità e il suo istinto con le necessità del calcio italiano".