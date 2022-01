Kalulu a MTV: "Mi trovo a mio agio da centrale. Derby? Per vincere dovremo fare meglio davanti"

Ai microfoni di Milan TV, Pierre Kalulu ha rilasciato queste parole dopo il pari contro la Juventus:

Sui zero gol subiti: "Sì è un dato positivo per tutti, non solo per noi difensori. Abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così".

Sul derby: "E' una partita importante per noi e per i tifosi. Rispetto ad oggi dobbiamo fare meglio in avanti per portare a casa i tre punti".

Sul ruolo di centrale: "Se giochi con continuità è più facile giocare bene. Mi sono trovato bene anche con Romagnoli. Mi trovo a mio agio da centrale".