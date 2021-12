Kalulu: "Ruolo preferito? Finchè sono in campo va bene. La mia duttilità è un vantaggio"

Intervistato da sofoot.com, Pierre Kalulu ha parlato così del suo ruolo in campo: "Qual è il mio ruolo? Questa è davvero la domanda giusta. Onestamente, dipende dalla squadra in cui gioco. Al Milan, finché sono in campo, per me va bene perché è un grande club. In effetti, non mi definisco per il mio ruolo. Piuttosto, sono gli allenatori che decidono la mia posizione. Alcuni mi preferiscono a destra, altri in mezzo. Finché sono in campo va bene (ride, ndr). La mia duttilità la vedo come un vantaggio, perché nel calcio moderno siamo molto mobili. Posso essere laterale e dover intervenire al centro e viceversa. Posso superare diversi problemi sul campo. Significa che ho qualità che cambiano dagli altri e che mi differenziano un po'. Questa cosa nasce anche dalla formazione che ho avuto al Lione, dove non siamo mai stati fissati in una posizione. Dovevi essere bravo ovunque. Non sono mai stato formato per essere un difensore, anche se difendere aiuta. Ci hanno insegnato ad essere ottimi giocatori di calcio, semplicemente. Ed è questo che fa la differenza".