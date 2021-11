Kamara in scadenza con l'OM: "Non ho ancora deciso il mio futuro"

Boubacar Kamara ha parlato del suo futuro. In scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia, il centrocampista classe '99 è nel mirino, tra le altre, di Juventus e Milan: "È il mio rappresentante che gestisce tutto questo, le offerte sono riservate. Non sta a me esprimermi adesso, ci sto ancora pensando. Quando avrò preso una decisione sarete i primi a saperlo. Quello che voglio soprattutto è continuare a lavorare, progredire e vincere trofei", ha detto.