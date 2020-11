Intervenuto ai microfoni di DAZN, Franck Kessie ha parlato della squadra. Queste le sue parole: "Non abbiamo titolari, c’è una rosa ampia e chi va in campo dimostra di poter giocare. Bennacer o Tonali? Per me non è un problema con chi gioco, ho dato 150% sul campo ed è quello che faccio ogni partita”