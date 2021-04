Kessie sul Milan: "E' la squadra per cui tifavo da bambino, andavo matto per Sheva"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina alcune dichiarazioni rilasciate da Franck Kessie a Sport Week. Nell'intervista che uscità domani, il centrocampista ivoriano racconta che da piccolo tifava per il Milan: "Il Milan è la squadra per cui tifavo da bambino. Ci giocavo alla Playstation, andavo matto per Sheva: era facile, negli anni in cui ero piccolo vincevano tutto. Ora per tornare grandi, dobbiamo avere la mentalità da grande".