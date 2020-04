Kjær a Sky: "Il mio sogno è rimanere al Milan. Ibra ha una voglia di vincere impressionante"

Simon Kjær, difensore del Siviglia in prestito al Milan, è stato intervistato da Sky Sport. Di seguito le sue dichiaraizoni: "Sto facendo allenamenti ogni giorno, mangiando come devo fare. Mi sto preparando per tornare. È un periodo difficile per tutti, sarà importante stare sereno e poi prepararmi per tornare a giocare quando ci sarà la possibilità. Senza mettere pressione a nessuno dobbiamo cominciare quando sarà giusto. Mi sto preparando al massimo per tornare quando sarà il momento giusto e fare la migliore impressione possibile al Milan per convincerli a farmi rimanere: è un obiettivo, un sogno. Sto lavorando per quello fisicamente, mentalmente in questo periodo difficile. Senza dubbio il mio sogno è rimanere al Milan. Zlatan dà tanto, è un grande campione che ha vinto quasi tutto È una persona che su ogni allenamento vuole vincere. Quella mentalità è una cosa che ce l’hai o non ce l’hai, poi ognuno ha il suo stile ma lui ha una voglia di vincere impressionante”.