Kjaer: "Ho un bel rapporto con Pioli. Il mister dà sempre il massimo per il Milan"

Il difensore danese Simon Kjaer, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan TV all’indomani del rinnovo di contratto che lo legherà alla società rossonera fino al 2024. Kjaer ha parlato anche di Stefano Pioli, dicendo: “Ho un ottimo rapporto con lui, ha grande fiducia in me e questo mi permette di dare il massimo. Non lo conoscevo molto prima di trovarlo qui. Inizia ogni giorno con il sorriso, chiede sempre a tutti come stanno. Questo è importante, se c'è una persona che dà tutto per il Milan è il mister. È sempre presente e dà sempre il massimo”.