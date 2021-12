Kjaer: "Queste prime settimane dopo l'infortunio non sono state semplici. Serviranno tempo e pazienza"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Simon Kjaer ha parlato delle sue condizioni fisiche. Queste le sue parole: "Io sto bene, purtroppo ho avuto un infortunio grave. Servirà tempo e pazienza. Non sono una persona che scrive tanto sui social, vivo la mia vita con la mia famiglia ma ringrazio a tutti per i messaggi. Ho un obbiettivo in testa che è tornare e lavorare"

Sui primi giorni dopo l'infortunio.

"Queste prime 2-3 settimane non sono state semplici, non mi muovo tanto. Ho scritto a due ragazzi che quando torno comincio a rompere e questa è una motivazione per me per dare tutto per la squadra"