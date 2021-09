Klopp in conferenza stampa: "Tutto bello, tranne che abbiamo rischiato di perdere"

Queste le parole di Klopp in conferenza stampa raccolte da Tuttomercatoweb.

23.45 - Inizia la conferenza di Klopp -

Quanto è stato bello tornare così?

"È stato quasi tutto perfetto, a parte quando abbiamo rischiato di perdere. Ci siamo slegati e hanno segnato due gol. Oggi abbiamo avuto tempo per riprendere in mano la partita, segnando due bellissimi gol".

Qual è stata la sua reazione all'intervallo?

"Non ero arrabbiato. Ce l'aspettavamo, a dirla tutta, visti i cinque-dieci minuti precedenti ai due gol. Abbiamo provato a far arrivare questo messaggio in campo, ma non ci siamo riusciti a causa della fantastica atmosfera dello stadio. A centrocampo dobbiamo essere organizzati e non lo eravamo in quel momento, per cui aspettavo l'intervallo per poter sistemare questa cosa".