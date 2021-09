Klose torna a parlare dopo la trombosi che l'ha colpito: "Ora sto bene e voglio allenare"

Miroslav Klose è tornato a parlare dopo la trombosi che lo ha colpito negli scorsi mesi e che lo ha portato a posticipare l'inizio della sua carriera da allenatore. L'ex stella della Lazio infatti avrebbe dovuto guidare il Fortuna Dusseldorf in Zweite Bundesliga: "Ora è tutto a posto, non sento più niente e da un mese e mezzo sono in grado di fare tutto: calcio, tennis, corsa. I medici mi hanno dato il via libera" ha dichiarato in un'intervista al Kicker. Miglior marcatore di tutti i tempi ai Mondiali con la nazionale tedesca, Klose è pronto a guidare una squadra: "Da giocatore sono salito gradino dopo gradino, dal basso verso l'alto ed è così che voglio approcciarmi come allenatore".