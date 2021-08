L'ex allenatore di Adli alla Gazzetta: "Per me è un numero 10, ha un’ottima visione di gioco e un gran dribbling"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport Moulay Chebab, ex allenatore di Yacine Adli, ha parlato delle caratteristiche del giovane francese seguito dal Milan. Queste le sue parole sull'infanzia del classe 2000: "Per me è un numero 10, ha un’ottima visione di gioco e un gran dribbling. Il suo biglietto da visita. Se si mette in testa un obiettivo lo raggiunge. Il Milan sarebbe l’occasione giusta per crescere. Un bel colpo per Pioli, Yacine può far comodo a chiunque”.