La soluzione di Bassetti per finire il campionato: "Vacciniamo tutti i giocatori, subito"

Vacciniamo tutti i giocatori, subito. Chi ha già passato il Covid può farsi una sola dose di Astrazeneca che per i giocatori è una soluzione perfetta". Il virologo Matteo Bassetti ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini di 'Tuttosport' per parlare di ciò che sta accadendo in casa Torino.

La squadra granata bloccata dall'Asl di Torino fino alle 23.59 di stasera quest'oggi non potrà essere a Roma per la sfida contro la Lazio: "Per atleti così ben allenati e controllati il decorso è solitamente leggero, ma è l'aspetto atletico e agonistico che rischia di essere temporaneamente compromesso. Ricordo bene l'esempio del Genoa dell'autunno scorso, i rossoblù sono stati condizionati pesantemente sotto il profilo del rendimento nelle partite che hanno poi dovuto affrontare. Hanno perso punti e hanno faticato parecchio a rimettersi in carreggiata. Sarà dura per il Torino ma gli auguro ogni bene".