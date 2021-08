Lazzari out? Mancini: "Calabria sta giocando bene da diverso tempo e rientra nel nostro giro"

Nella sua conferenza stampa di oggi, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato anche dell'assenza di Lazzari, che non ha risposto alla chiamata per un infortunio, e la probabile convocazione di Calabria: "Lazzari non è venuto per un problema e stiamo valutando di chiamare Calabria. Ma non è solo lui, valutiamo anche altri ragazzi ma non possiamo chiamarne 40. Calabria sta giocando bene da diverso tempo e rientra nel nostro giro anche se l'abbiamo chiamato una sola volta, ora probabilmente lo chiameremo. Ma ce ne sono anche altri".