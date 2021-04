Leao a Sky: "Il gol lo dedico alla mia famiglia. Oggi siamo scesi in campo con la giusta mentalità"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rafael Leao ha parlato nel post partita di Parma-Milan. Queste le sue parole:

Sull'importanza di questa vittoria.

"Mancano ancora 8 partite. Questa vittoria è importante per noi per andare avanti con fiducia in vista delle prossime gare"

Sull'importanza del suo gol e sulla prestazione.

"Il calcio è così. La squadra ha fatto un grande lavoro e ha meritato la vittoria"

Sul a chi era dedicato il gesto dopo il gol,

"Per la mia famiglia che mi aiuta sempre nei momenti difficili. Questo gol è per loro"

Sulla prestazione con la Sampdoria.

"Con la Sampdoria è stata una partita in cui non sappiamo cosa non è funzionato. Oggi sapevamo che dovevamo entrare con la testa giusta. Siamo entrati con la corretta mentalità e sono contento per i 3 punti"

Sull'espulsione di Ibrahimovic.

"Sono cose che succedono. I miei compagni hanno lottato fino alla fine e questa è la cosa più importante"