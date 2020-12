Leao su Pioli: "E' un grande allenatore. Ci ripete di non sentire la pressione e di divertirci"

Intervenuto ai microfoni della 'CBS' Rafael Leao ha parlato di Stefano Pioli e della crescita del Milan. Queste le sue parole:

Su come il Milan affronta le gare: “Abbiamo Ibrahimovic che ha portato grande esperienza per aver giocato in Champions League e per aver vinto l’Europa League. Abbiamo giovani giocatori ed un grande allenatore come Stefano Pioli. Pioli ci ripete di non sentire la pressione ma soltanto di giocare la nostra partita e di divertirci. Quando sento questo, è quello che faccio. Mi godo la partita”.