Leao sul Porto: "Domani è come una finale, vogliamo vincere"

Alla vigilia del match contro il Porto, Rafael Leao ha parlato così della partita di domani contro il Porto: "Giocare con il Porto è sempre difficile. Sono difficili da affrontare ma domani per me e i miei compagni sarà una finale, vogliamo vincere e fare punti per andare avanti. E' una finale e lo sarà dai primi minuti. Vogliamo giocare con la testa giusta perchè il Portpo è una bella squadra. Hanno qualità e l'allenatore conosce il calcio italiano".