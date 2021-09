Lee (Populous): "Ecco quanto ci vorrà per costruire il nuovo stadio"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Christopher Lee, numero uno di Populous, società che ha creato uno dei progetti finalisti per il nuovo stadio di Milan e Inter, ha spiegato anche quanto tempo ci vorrà dal via libera alla prima partita nel nuovo stadio: "Se il nuovo stadio sarà pronto per pronto per l’inaugurazione di Milano-Cortina 2026? Dipende da quando si parte. La costruzione dello stadio richiede un tempo tra i 30 e i 36 mesi. E contando tutti i lavori di completamento serviranno tra i 4 e i 5 anni. Se il via libera verrà dato entro la prossima primavera è possibile tagliare il traguardo prima delle Olimpiadi".