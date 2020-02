Lippi: "Inzaghi ormai è in A, Nesta è un tipo determinato. Oddo ha idee moderne"

Marcello Lippi, storico allenatore italiano, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di alcuni suoi ex giocatori ora allenatori. Queste le sue parole su Inzaghi, Nesta e Oddo, tre ex rossoneri e protagonisti della nazionale italiana: "Inzaghi non avrà problemi, ormai il vantaggio è consolidato. Nesta invece deve lottare fino in fondo, ma è un tipo determinato, in quello che fa ci mette sempre tanta passione e tanto impegno, cose che aiutano. Parlo spesso con miei ex atleti che hanno iniziato la nuova carriera, giocando non capiscono tante cose e una volta cambiato mestiere se ne rendono conto. Oddo? Gli andrà bene in futuro, ha idee moderne".