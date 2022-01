LIVE MN - Pioli in conferenza: "Lazetic? Quando e se arriverà capirò che giocatore è"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa nel post Milan-Juventus: "Diciamo che non è stata la settimana più fortunata della nostra stagione. Non siamo stati avvantaggiati a giocare senza tifosi in queste due partite, ma il nostro risultato è stato condizionato da non aver ottenuto i tre punti dalla partita precedente. C'è mancato il gol, abbiamo creato tanto ma abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, il controllo, il tiro dovuto anche al campo che non ti permette di giocare bene".

Il Milan non è riuscito a segnare abbastanza nelle ultime due partite...

"Nelle ultime due partite abbiamo tirato in porta più di 40 volte, poi capita la partita dove non sei così lucido. I miei attaccanti torneranno a fare gol presto".

Come sta Ibrahimovic?

"Ibra ha avuto un problema al tendine dovuto al campo duro".

Lazetic che tipo di attaccante è?

"Quando e se arriverà, cercherò di capire che giocatore è. Se la società è intervenuta così vuol dire che è un giovane di grande prospettiva".

È preoccupato per Ibrahimovic?

"Difficile capire quanto potrà essere fermo, quanto potrà star fermo nella prossima settimana. Faremo un po' di valutazioni. Avere la sosta ci aiuta in questo senso".

Krunic e Tonali dovevano accompagnare meglio l'azione in attacco?

"I due mediani hanno lavorato molto bene, anche Bennacer nel secondo tempo. Hanno garantito una costruzione semplice ma efficace e una copertura difensiva importante. Poi è chiaro che dobbiamo accompagnare bene l'azione, eravamo ben vogliosi e avevamo le posizioni per creare delle difficoltà. Ma non siamo riusciti a sfruttarle..."

Se il Milan vincesse il derby...

"Una vittoria servirebbe tanto alla nostra classifica e al momento. Il campionato è molto simile a quello dell'anno scorso: perdendo il derby abbiamo lanciato inostri avversari e noi siamo rimasti nel gruppo che ha lottato fino all'ultima giornata per la Champions. Se avremo la forza di vincere il derby resteremo attaccati all'Inter e, forse, gli metteremo pressione fino a fine campionato. Se non ci riusciremo sarà un campionato simile all'anno scorso: fino all'ultima giornata potevamo arrivare secondi o quinti. Ora prepariamo benissimo questa partita, poi pensiamo alla posizione finale".

Cosa si porta dalla partita di oggi?

"Mi porto a casa la prestazione della squadra e l'accoglienza dei nostri tifosi, come sempre con sostegno e passione. Recriminazioni? Eventualmente avremo tempo a fine campionato".