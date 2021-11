LIVE MN - Sassuolo, Dionisi: "Bel colpo oggi. Il Milan è forte e organizzato"

Dopo la grande vittoria a San Siro contro il Milan, Alessio Dionisi parla in conferenza stampa dalla pancia dello stadio. Segui tutte le dichiarazioni del tecnico neroverde con il live su TMW e MilanNews.it

17:28 | Comincia la conferenza stampa di Alessio Dionisi. Bella giornata per il Sassuolo: bel colpo oggi.

"Bella partita, abbiamo fatto la prestazione e abbiamo fatto meglio quando siamo andati sotto. Sono contento. Ora dobbiamo dimostrare di essere cresciuti. Dopo la Juve ci è mancata continuità, ora dobbiamo darla: sono tre punti importanti, ma non valgono doppio".

Fondamentali nel suo Sassuolo sono gli italiani.

"Secondo me il Sassuolo deve avere il blocco italiani. Se non si conosce la realtà è difficile trasmetterla a chi viene da fuori. Abbiamo un seguito di qualità, non di quantità. Così gli italiani che abbiamo, che sono forti, ci aiutano".

Ha messo in difficoltà il Milan a centrocampo.

"Se devo citare un giocatore dico Henrique. Oggi ha avuto la sua possibilità, se l'è meritata tutta ed ha fatto bene. Abbiamo avuto equilibrio in mezzo al campo, è una strategia che cerchiamo di portare in ogni partita".

Come mai il Sassuolo non riesce ad avere continuità?

"Il gioco c'è sempre stato in ogni partita, tranne a Torino. Il Milan gioca per vincere e non sempre abbiamo trovato squadre con questa idea e questo ha fatto sì che la partita diventasse un po' più difficile per noi. Anche col Napoli, probabilmente, non avremo questo problema: il Napoli verrà a Reggio per vincere".

Come ha visto il Milan?

"Il Milan è una squadra forte, che gioca, organizzata, che ha vinto in Champions a Madrid. Oggi si sono viste due belle squadre. Se noi non riusciamo a giocare di squadra facciamo fatica, loro hanno i singoli. Secondo me la partita è stata ben giocata da entrambe".

Come giudica la prestazione di Frattesi?

"Frattesi non deve ora scalare una montagna vedendo tutto ciò che ha attorno, ma deve aiutare la squadra. È giovane e lo spazio che sta avendo se l'è meritato. È da big? No, per ora deve dimostrare di essere da Sassuolo; deve essere continuo nei 90 minuti e non bastano 14 partite per essere da big. Poi è normale che desti attenzione, ma diamogli tempo".

Oggi il Sassuolo ha saputo gestito bene i momenti.

"Sì. Abbiamo gestito bene i momenti, ma non sempre ce la facciamo perché abbiamo giocatori giovani. Non posso dire che le gestiremo tutte bene, ma dovremo cercare di farlo continuando dalla prossima".

Perché Berardi non è ancora in un big?

"Le qualità del giocatore sono indiscutibili, è un giocatore che merita le attenzioni di club importanti. Gioca anche titolare in Nazionale... Poi perché sia rimasto a Sassuolo... Magari è orgoglioso di giocare per il Sassuolo".

Come valuta Scamacca? "Scamacca non riesce ancora ad essere equilibrato nella prestazione. Ha fatto la giocata sull'1-1, deve dar continuità in allenamento. Ha bisogno di tempo. Ha doti fisiche, tecniche, di velocità, ma non sempre riesce ad essere continuo nella prestazione. Oggi ha chiesto il cambio perché non stava benissimo. Nei numeri ha fatto benissimo, nella prestazione ha fatto meglio. Noi ce lo godiamo, ha ampi margini di miglioramento".

17:38 | Termina la conferenza stampa di Alessio Dionisi.