Liverani: "Ilicic per me è il trequartista in assoluto con più qualità"

Fabio Liverani, ex calciatore e attuale allenatore, si è così espresso a SkySport commentando il calciomercato del Milan: "Ilicic non ha bisogno di capire il campionato italiano e di integrarsi. Adli è un prospetto più interessante e futuribile, ma per me Ilicic è qualcosa di straordinario: è il trequartista in assoluto con più qualità e decisionale".