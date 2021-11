Liverpool, Klopp: "Alisson da dovuto fare qualche parata di troppo oggi, ma abbiamo tenuto alta la concentrazione"

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, si è così espresso dopo la vittoria per 4-0 sul Southampton: "La partita si è messa subito bene per noi, abbiamo sbloccato prestissimo la gara e si è messa subito in discesa per noi. A fine gara ho fatto i complimenti ai ragazzi, anche se Alisson ha dovuto fare qualche parata di troppo. Siamo stati bravissimi a tenere la concentrazione alta dopo una gara di Champions e prima dell’Everton”.