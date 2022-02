Lizarazu: "Mi piace moltoRenato Sanches, ma è ancora un cane pazzo"

Bixente Lizarazu, ex calciatore francese, ha parlato di Renato Sanches e Marco Verratti dopo PSG-Lille. Queste le sue parole sull'obbiettivo del Milan: “Chi preferisco? Senza Verratti il PSG non è chiaramente la stessa squadra. In termini di recupero e gestione della palla è un giocatore eccezionale. Mi piace molto anche Renato Sanches, ma è ancora un cane pazzo… Ha bisogno di essere più disciplinato se vuole raggiungere il livello di Verratti”.