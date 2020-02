Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Bruno Longhi, celebre giornalista sportivo, ha parlato dell'impatto di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibrahimovic non ha bisogno di fare grandi cose. Di testa non lo sposti e con i piedi sa fare ancora grandi cose. Al Milan mancava proprio quel tipo di giocatore, giusto però dare merito a tutta la squadra per come ha preparato la gara"