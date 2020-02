Longhi: "Fisicamente non è più il solito Ibra ma ha il potere di creare autostima nei compagni e timore negli avversari"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Bruno Longhi, storico giornalista sportivo, ha parlato dell'impatto di Ibrahimovic nel mondo Milan. Queste le sue parole: "Per non giocare deve essere proprio in condizione disastrate. L’Ibrahimovic che vediamo in queste partite non è mobilissimo, ma l’incidenza che dà crea autostima nei suoi e crea qualche problemino nei difensori avversari, perché ti vedi un gigante del genere che in una maniera o nell’altra ti può risolvere la partita."