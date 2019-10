Longhi: "Gazidis vuole che i tifosi abbiano pazienza"

Bruno Longhi, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato così le dichiarazioni di Gazidis in occasione della conferenza stampa di presentazione di Pioli: "Le parole di Gazidis? Per i tifosi non è esaltante, ma per bloccare la contestazione ha voluto far capire che la situazione non è facilissima. L'ha voluto puntualizzare perché i tifosi abbiano quella pazienza che non hanno mai avuto".